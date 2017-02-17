К. Сафронов: такая команда, как СКА, вряд ли верит в спортивные предрассудки

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛподелился мнением о том, какой «армейский» клуб одержит победу в регулярном чемпионате.«На данный момент у СКА и ЦСКА одинаковое количество очков (134), у ЦСКА больше побед, и именно они близки к победе в «регулярке». В предстоящей встрече СКА – «Торпедо» обе команды будут мотивированны. У питерцев есть все возможности побороться за первое место. Главным противником «Торпедо» за пятое-шестое место является «Динамо» (Минск). Совсем недавно, пару недель назад, нижегородцы одержали победу над СКА в домашнем матче, поэтому «армейцы» Санкт-Петербурга очень захотят взять реванш.Что касается предстоящий встречи ЦСКА и «Спартака», думаю, красно-белым уже, наверное, в этом сезоне ничего не надо – в плей-офф не вышли. Вроде немотивированная команда, хотя совсем недавно обыграла СКА. Возможно, в предстоящей игре будут сюрпризы, но победа достанется ЦСКА.Вряд ли такая команда, как СКА, могла просто так отдать победу «Спартаку», чтобы не выиграть первое место в «регулярке». Скорее всего, после паузы долго не играли. Может, долго «вкатывались», восприняли соперника не всерьёз. Возможно, получили серьёзную нагрузку в 10-дневном перерыве, и у команды не было нужной лёгкости. Здесь могло повлиять много факторов, конечно, никто не ожидал подобного результата, но тем спорт и хорош — результат бывает непредсказуем. Просто в тот момент «Спартак» смотрелся сильнее, удачливее, забил на два гола больше и победил.Так что я не думаю, что команды, которые выигрывают по 40 игр за сезон, набирают больше 130 очков, думают о каких-то спортивных предрассудках, связанных с регулярным чемпионатом. Они просто выходят и хотят победить! Но, возвращаясь к нашему главному вопросу, думаю, что у ЦСКА больше шансов быть победителем регулярного чемпионата», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.