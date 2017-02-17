Словацкая Экстралига потребовала от «Слована» вернуться в местный чемпионат

Руководитель словацкой Экстралиги («Типспорт лига»)заявил, что «Слован» должен вернуться в местный чемпионат. По информации Sport Aktuality, до 11 игроков словацкой команды, которая не вышла в плей-офф КХЛ, подписали контракты с клубами «Типспорт лиги».«Слован» должен перестать играть в КХЛ бессмысленные матчи, его болельщики даже не знают имён игроков других команд. В Братиславе показывают красивый хоккей, но фанаты «Слована» лишены принципиальных соперников. Для меня это важно, так что единственным выходом я вижу возвращение «Слована» в нашу лигу", — сказал Линтнер.Генеральный директор «Слована»раскритиковал заявления Линтнера, заявив, что команда не собирается покидать КХЛ, участие в которой открывает больше возможностей и преимуществ.«Я не понимаю, какое отношение к нашему клубу имеет Рихард Линтнер, кроме того, что он часто просит у нас пригласительные в ВИП-ложу, чтобы иметь возможность посмотреть домашние матчи „Слована“, на которых всегда аншлаги.Он говорит, что мы проводим бессмысленные матчи, но, даже когда клуб потерял шансы на плей-офф, на них собиралось больше людей, чем на все матчи местной лиги. Участие в КХЛ позволило „Словану“ увеличить посещаемость в среднем на 3000 человек, кроме того, в КХЛ мы можем больше заработать на билетах. Уровень КХЛ по игре на порядок выше, чем в „Типспорт лиге“, и растёт с каждым годом. Почему болельщики „Слована“ должны менять игры в Ярославле, Москве или Казани на матчи словацкой лиги? Разговоры об уходе „Слована“ из КХЛ преждевременны, никто из руководства клуба не высказывал такого желания», — сказал Крайчи.Главный тренер «Слована» Милош Ржига, а также несколько игроков команды имеют контракты на следующий сезон.