Воробьёв: для «Магнитки» это была самая удачная «регулярка» в КХЛ

«У нас две игры получились с соперником, который очень хорошо терпит, играет, не делает своих ошибок. Ну что же. Регулярный сезон закончился, это был для «Металлурга» в КХЛ самый удачный сезон. Ладно, теперь это всё закончилось – забыли, проехали.
То, что Зарипов пропустил матч, совершенно не связано с его состоянием здоровья. Какова динамика Дмитрия Казионова? Пусть ещё и с гипсом, и на костылях. Динамика… Будем смотреть, надеемся, что у Димки так же быстро заживет, как у Санталы. Но это не факт. Тем не менее – будем надеяться», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.
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