Николишин: Мозякин всё забивает, а где дарования, которые пойдут по его стопам?

Известный игрок и тренер Андрей Николишин поделился мнением о разочарованиях и открытиях сезона КХЛ.
Большое разочарование этого сезона – наши команды стали однотипными, мало коллективов со своим почерком. Добиваются результата лишь те, у кого хорошо играют вратари. Да, есть ЦСКА – команда узнаваемая без Александра Радулова. «Армейцы» играют за счёт физической готовности, огромного желания и ротации. Это было и в прошлом году – Радулов являлся лишь светлым пятном, он добавлял креатива. Кроме того, обращает на себя внимание провал «Салавата Юлаева». Хотя сейчас об этом не говорит только ленивый. Здесь нужно знать внутреннюю кухню команды, чтобы понять, почему так случилось. Мне жаль, что это происходит… В Уфе очень самобытная команда, много интересных игроков. Стоит учитывать также, что вмешались травмы – их очень много.
Если говорить об отдельных игроках, то меня, конечно, порадовал взлёт Кирилла Капризова, но почему-то остался незаметным прогресс Даниила Вовченко из «Северстали». Череповчане не блещут, но этот мальчишка достаточно перспективный, регулярно набирает очки. Плюс отмечу Владимира Ткачёва из «Адмирала», но, к сожалению, он получил травму. Для меня также событие, что Сергей Мозякин забивает и забивает. Человек с каждым годом становится старше, а играет всё лучше и лучше… Конечно, Мозякин – талантливый игрок, но где наши юные дарования, которые в дальнейшем могут пойти по его стопам?» — цитирует Николишина официальный сайт КХЛ.