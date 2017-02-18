Михайлов: «Витязь» добился результата, к которому шёл все годы выступлений в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о завершающемся регулярном чемпионате.«В целом регулярный чемпионат прошёл на высоком уровне. Были как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным в первую очередь отнесу появление большого числа перспективных молодых хоккеистов. Не буду называть фамилии – они и так на слуху у тех, кто следит за чемпионатом КХЛ и играми сборной России. К отрицательным – извечную нашу проблему финансовой несостоятельности некоторых клубов. Самый яркий пример – «Медвешчак», который подрывает авторитет лиги. Выходить на матч, имея в составе неполных три пятёрки, распускать команду по ходу сезона – это не дело.Если говорить о конкретных событиях, не могу не порадоваться за «Витязь», впервые в истории попавший в плей-офф. Достигнут результат, к которому клуб шёл все годы выступлений в КХЛ. Видны плоды работы тренерского штаба. Посмотрим теперь, предел ли это для «Витязя», или он способен удивить всех и в плей-офф. Ещё одно событие, вернее поступок, не может не вызывать искреннего уважения – возвращение к тренерской работе Фёдора Канарейкина. Поборов тяжёлую болезнь, он возглавил клуб, претендующий на самые высокие места, взялся за тяжелейшую работу, поступил профессионально и по-мужски. «Авангард» при Канарейкине стабилизировал игру и сейчас выступает на том уровне, на котором должен», — цитирует Михайлова официальный сайт КХЛ.