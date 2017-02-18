Жюльен: игрокам «Монреаля» нужна надежда и хорошие новости

Новый главный тренер «Монреаль Канадиенс»рассказал о первых изменениях в команде.«Сейчас ребятам нужна надежда, им нужны изменения и хорошие новости. Как новый тренер, я могу им это дать.Мы хотим дать шанс каждому, не только Гальченюку, чтобы проявить себя. У всех появится такая возможность с новым тренером. Я хочу оказать поддержку всем, кто в ней нуждается, чтобы они смогли показать хороший хоккей», – сказал Жюльен.Жюльен переместил Алекса Гальченюка в первое звено, где он сыграет с Максом Пачьоретти и Александром Радуловым.