«Кузня» завершила регулярный чемпионат КХЛ с худшей разницей шайб в истории

Новокузнецкий «Металлург» завершил регулярный чемпионат сезона-2016/17 с худшей разницей шайб за всю историю КХЛ.В последний игровой день «Кузня» добилась победы над ханты-мансийской «Югрой» (4:1). Разница шайб по итогам сезона составила «-97». До этого обладателем рекорда был подмосковный «Витязь», сезон-2008/09 команда завершила с разницей шайб «-91». Новокузнечане забросили всего 97 шайб в сезоне и стали первой командой в истории лиги, несумевшей преодолеть отметку в 100 голов.Кроме того, «Металлург» повторил худший результат по поражениям в регулярном чемпионате – 46.