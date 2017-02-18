Монахов: сложный вопрос, почему «Северсталь» не сумела попасть в плей-офф

Нападающий «Северстали»поделился мнением, почему его команда не смогла попасть в плей-офф.«Почему мы не в плей-офф? Вопрос очень сложный, и если бы мы знали, в чем причина… У нас в ходе чемпионата получилось две большие серии поражений, избежав которые мы вполне могли бы бороться за выход в плей-офф. А в остальное время команда шла более-менее ровно. Были победы и поражения, но и специалисты, и зрители отмечали, что команда выступает довольно-таки стабильно, всегда бьётся, проявляет характер, играет сердцем.Самое позитивное и негативное впечатления от сезона? Позитивное – когда после первой череды поражений мы смогли собраться и переломить ход чемпионата: одержали семь побед подряд, с каждой игрой добавлялось больше позитива, уверенности. Мы чувствовали эту энергетику, видели, что каждый из нас живёт игрой, вносит вклад в победу. А из негативного – конечно, психологически очень сложно было переживать поражения», — цитирует Монахова официальный сайт команды.