Андриевский: «Адмирал» выходил умирать на льду

Главный тренер «Адмирала»подвёл итоги последнего матча регулярного чемпионата с «Витязем», в котором его команда победила со счётом 3:1.«Выходили на игру, как на последний бой. Нам надо быдо брать очки. Мы выходили, по большому счёту, умирать на льду. Но в перерыве узнали результат матча в Екатеринбурге, и всё для нас поменялось в хорошую сторону. Пошёл более открытый хоккей, были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Мы выполнили задачу, и теперь надо вздохнуть, а потом готовиться к плей-офф.Понятно, что мы в серии с „Авангардом“ не фавориты. Добавить тут нечего, каждый хоккеист должен показать свой максимум и не жалеть ни себя, ни соперника. Уделим большое внимание игре в обороне, потому что у Омска хорошая атака во всех звеньях», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.