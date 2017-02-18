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175 лет назад 2016
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Сафронов: будем биться с «Торпедо», поражение «Локомотива» оставим за скобками

18 февраля 2017, суббота. 20:04. Хоккей
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов подвёл итоги регулярного чемпионата и сообщил, что команда готова к противостоянию с «Торпедо» в рамках первой стадии плей-офф.

«Ребята «на зубах» вытащили все эти три игры. С маленьким коэффициентом заброшенных шайб, но с большим желанием. Первая встреча была тяжёлая, вторая — полегче, третья тоже эмоциональная.

Матчи плей-офф с «Торпедо»? Надо пройти этот путь, дорогу осилит идущий. Если у вас память хорошая, то вы вспомните, что в 2012 году мы играли с нижегородцами в полуфинале конференции, выиграв ту серию. Возможно, это знак свыше. Будем добиваться результата, биться.

На тему новых контрактов с теми, у кого они истекают, говорить не будем. Наши игроки — это наши игроки. Будем вести работу. Удивил ли «Локомотив», уступивший дома «Амуру»? Давайте без комментариев, пусть это останется за скобками», — передаёт слова Сафронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Торпедо Андрей Сафронов
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