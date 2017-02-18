Сафронов: будем биться с «Торпедо», поражение «Локомотива» оставим за скобками

Генеральный директор московского «Динамо»подвёл итоги регулярного чемпионата и сообщил, что команда готова к противостоянию с «Торпедо» в рамках первой стадии плей-офф.«Ребята «на зубах» вытащили все эти три игры. С маленьким коэффициентом заброшенных шайб, но с большим желанием. Первая встреча была тяжёлая, вторая — полегче, третья тоже эмоциональная.Матчи плей-офф с «Торпедо»? Надо пройти этот путь, дорогу осилит идущий. Если у вас память хорошая, то вы вспомните, что в 2012 году мы играли с нижегородцами в полуфинале конференции, выиграв ту серию. Возможно, это знак свыше. Будем добиваться результата, биться.На тему новых контрактов с теми, у кого они истекают, говорить не будем. Наши игроки — это наши игроки. Будем вести работу. Удивил ли «Локомотив», уступивший дома «Амуру»? Давайте без комментариев, пусть это останется за скобками», — передаёт слова Сафронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.