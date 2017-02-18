Панков: звёздный статус СКА только заряжает «Витязь»

Форвард «Витязя»рассказал о своих ожиданиях от серии первого раунда Кубка Гагарина с питерским СКА, а также заявил, что в этих матчах «Витязь» должен выложиться на двести процентов.«Думаю, что сегодня сказалась усталость. Пошли травмы, потеряли ключевых ребят, поэтому расстраиваться не надо. У всех голова забита плей-офф. Сейчас мы настраиваемся. Понятно, что СКА — известная команда, но тем интереснее с ними играть. Будем придерживаться нашей игры. У нас будет ещё время поговорить, тренерский штаб на что-то нам укажет. Будем играть и получать удовольствие. Нам всё по силам, у нас хорошая команда и отличный коллектив. У нас всё сбалансировано. Сейчас все ребята пошли в зал, мы идём работать после игры. У нас нет никакого отдыха.Звёздный статус СКА нас только заряжает. Надо выходить и показывать свои двести процентов. Соперника возглавляет главный тренер сборной России, и это будет большим стимулом для нашей команды», — передаёт слова Панкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.