Кокарев: не верю, что «Локомотив» играл в поддавки с «Амуром»

Нападающий московского «Динамо»рассказал о победе над клубом «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и заявил, что не верит в то, что «Локомотив» специально уступил дома «Амуру».«С «Куньлунем» получилась хорошая игра. В эпизоде с моим голом просто получил хороший пас и бросил. Выводы по сезону делать не буду, у нас впереди игры, ещё рано. Дальше будет видно.Начинаем с «Торпедо», у них крепкая команда. Главное, концентрироваться на своей игре, и тогда всё получится. «Локомотив» играл в поддавки с «Амуром»? Ребята, я не видел эту игру. Не берусь рассуждать. Вот вы были на этом матче? Просто так нельзя рассуждать. Нужно находиться внутри. Нечего мусолить эту тему, надо обращать внимание на себя. Я не верю в поддавки.Готовы к тому, что «Торпедо» будет бить, играть в тело. В плей-офф все так играют, это не новость. Готовимся», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.