Коллинз: для Китая и «Куньлуня» очень здорово, что мы попали в плей-офф

Нападающий клуба «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2) и поделился эмоциями от выхода в плей-офф.«Мы знали, что матч с «Динамо» получится непростым. В первом периоде удалось забить, было много неплохих моментов, чтобы увеличить преимущество. Но затем допустили ошибку, пропустив в большинстве, и не отбились в меньшинстве. В итоге уступили.Это очень здорово для страны и для команды, что «Куньлунь» попал в плей-офф. В первый же год существования мы добились такого результата. В последние 10 матчей мы только и думали об этом. Понимаем, что нас ждёт серьёзное испытание. В магнитогорском «Металлурге» играют сильные хоккеисты, одни из лучших в лиге. Это сбалансированная и мощная команда», — сказал Коллинз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.