Поникаровский: приложим все усилия, окажем «Магнитке» достойное сопротивление

Нападающий клуба «Куньлунь Ред Стар»рассказал о матче с московским «Динамо» (1:2) и выходе китайского клуба в плей-офф Кубка Гагарина.«Считаем выступление в регулярном чемпионате успешным, хотя не очень довольны тем, как провели последние встречи. Начинаем с чистого листа. Понятно, что соперник сложный, но будем работать. Нужно грамотно сыграть в защите, как можно меньше удаляться, потому что у «Магнитки» мощное большинство. Конечно, нельзя давать свободу Сергею Мозякину, его партнёрам.Трудно сказать, будут ли аншлаги в Пекине на матчах плей-офф. Надеюсь, что зрители поддержат нас. Мы будем играть на результат, на победу. Приложим все усилия, чтобы оказать «Металлургу» достойное сопротивление», — передаёт слова Поникаровского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.