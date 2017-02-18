Кудашов: я уверен в каждом игроке «Локомотива», команда готова к плей-офф

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение своей команды в заключительном матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром» (3:5).«Благодарю болельщиков – за весь сезон, за поддержку, за эмоции. Сегодняшнюю игру комментировать особо не хочется… Что сказать, установка полностью не выполнена. Будет ли выполнена установка на Минск? Посмотрим. Я уверен, что да.Если бы у меня была волшебная палочка, поверьте, я не ограничился бы одним желанием. Всегда хочется улучшать что-то, куча мелочей, который повлияют на результат. Но я считаю, что команда готова к плей-офф. Я уверен в каждом игроке», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.