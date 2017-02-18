Мартемьянов: плохо, что «Амур» так рано закончил сезон, а «Локомотиву» — удачи

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура»подвёл итоги заключительного матча «регулярки», в котором его команда победила ярославский «Локомотив» (5:3).«Благодарю всех болельщиков, и наших, и ярославских. Сегодня была прекрасная арена, атмосфера. Благодарю и своих парней за то, что бились, сражались. По сегодняшнему матчу: конечно, нам чуть легче было выходить, без давления. Хорошо, что есть характер, зацепились за счёт, не отпускали противника далеко. Спасибо вратарю, подтаскивал, оставлял в игре. Ну а «Локомотиву» — удачи в плей-офф.Плохо, что чемпионат завершается так рано – Кубок Надежды был хорошим турниром, полезным прежде всего для молодых, давал им практику. Мы сейчас возвращаемся в Хабаровск, немножко отдохнём – и за работу. Контракты у всех до конца апреля», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.