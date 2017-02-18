Горохов: моя жизнь и дальше будет связана с хоккеем, я открыт для предложений

Защитник хабаровского «Амура»поделился эмоциями после матча в Ярославле, который стал последним в его профессиональной карьере. В рамках матча была организована церемония прощания, посвящённая игроку, который является воспитанником ярославской хоккейной школы.«Всем ещё раз огромное спасибо. Очень тёплая атмосфера, да и игра подарила отличные эмоции. Помню свой первый матч на взрослом уровне: тогда меня трясло, а сегодня больше радостных эмоций. Здорово уходить на такой ноте. Решение было принято давно, так что я давно был готов к сегодняшнему дню. Решение, разумеется, окончательное.Дома сказали далеко не только «Наконец-то папа будет с нами» — ещё много слов. Раз уж заговорили о доме, хочу сказать большое спасибо семье, моим девочкам: Соне, Алёне, Наталье. Я благодарен им за поддержку, за любовь, за всё. Спасибо родителям, что привели меня за ручку в хоккей. Отдельная благодарность – моему первому тренеру Владимиру Григорьевичу Извекову. Он вложил в меня ту основу, которая позволила мне столько играть на высоком уровне, добиться стольких успехов.Спасибо и всем командам, в которых мне посчастливилось играть за мою карьеру. В особенности хочу выделить «Динамо», там мне было комфортно, как дома, и даже гораздо лучше. И, конечно, спасибо за всё руководству «Локомотива» и всей команде – за то долгосрочное доверие, что оказывали мне, за то, что имел возможность представлять этот клуб и город. Знаю ли, что многие приехали сегодня из других городов, чтобы проводить меня? Да, есть такая буква. Очень приятно, что есть болельщики не только в Ярославле, которые переживали за меня.Слава богу, есть чем заниматься на «гражданке». Поэтому все свои положительные качества я надеюсь применить и реализовать. Нельзя ничего загадывать, всё может быть: может, моя жизнь и дальше будет связана с хоккеем. Я открыт для предложений.Чем планирую заниматься летом без «предсезонки»? Вы знаете, планы есть. Ни разу не был на даче. У нас есть небольшая дачка на Белом море, у родителей жены, меня там ещё не было. С удовольствием туда прокачусь», — передаёт слова Горохова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.