Вудкрофт: минское «Динамо» превзошло ожидания многих, но мы хотим большего

«Первый период «Ак Барс» провёл лучше нас. Мы были не совсем готовы сражаться, возможно, мы просто изначально не хотели играть мощно. После этого мы смогли перестроиться. Мне понравилось, как у команды получилось играть на другой лад. Это может очень сильно помочь нам в плей-офф, потому что дальше будут игры, в которых, может быть, придётся перестраивать модель игры. Я горжусь ребятами и тем, как мы смогли провести регулярный чемпионат. У нас есть хороший шанс продолжать играть в плей-офф в том же духе.
Наш соперник — «Локомотив». В этой части сезона неважно, с кем ты будешь играть. Здесь каждый соперник может дать хороший бой, и никого не нужно недооценивать. Что касается этого противостояния, то мы, конечно, будем выступать в роли «андердогов». Мы будем полностью готовы. Сейчас на нас нет давления. Всё давление будет на «Локомотиве».
Я думаю, наша команда превзошла ожидания многих. Во многом нам это удалось благодаря нашей системе игры. Сейчас я уверен в том, что все хотят побеждать и готовы делать для этого всё возможное. Культура команды в раздевалке изменилась. Наша воля к победе, стойкость и сила характера развивалась благодаря тяжёлой работе. Мы играли за народ, город и людей, отдавая для победы все свои силы. Нашим главным достижением в сезоне считаю то, что мы заставили уважать себя в лиге. Мы провели один из лучших сезонов для клуба, но это ещё не повод расслабляться. Мы собрались здесь для чего-то большего», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
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