Гаврилов: «Ак Барс» — сильный соперник, «Салават» будет готовиться к битве

«Нам нужно было выиграть, мы это сделали. Главное – психология, чтобы занять место повыше и с хорошим настроем идти в плей-офф. Тяжело ли было настраиваться на матч с «Ладой»? Нам без разницы, какой соперник. Важно было выиграть. У нас такая серия была, что нам не до излишеств.
Во втором периоде всегда не очень приятно входить в игру. Нужно было отбить первые броски, почувствовать и пропотеть, потому что я уже остыл после разминки. Но для меня это не в первый раз, я уже много лет на одной работе. Выбирать мне не приходится. Раз сказали, значит, надо играть. Думаю, для вратаря всегда важно не пропустить. Чем меньше пропустишь, тем лучше. Если бы я пропустил, то игра бы, наверное, продолжилась.
Казанцы — это хороший, сильный соперник. Мы будем готовиться к битве», — цитирует Гаврилова пресс-служба клуба.
Видео интервью Гаврилова также можно посмотреть здесь.