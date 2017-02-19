Гулявцев: в «Северстали» не всё безнадёжно, в этом сезоне сделан шаг вперёд

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне, спасибо, что были с нами в любых ситуациях, как бы нам плохо ни было в отдельных сериях. Мы видим, что народ с командой, так что, думаю, всё наладится. Сезон получился не очень однозначным, но тем не менее, он закончен.
Для меня это был дебютный сезон в КХЛ. Он, безусловно, принёс мне большой опыт. Поначалу команда привыкала к требованиям, потом вошли в нужное русло, в нужный режим работы. Но ноябрьская серия поражений свела на нет все усилия, которые мы прилагали для попадания в плей-офф. В любом чемпионате нельзя допускать такие длинные серии поражений. А то получается потом, что ты бежишь за уходящим поездом, вроде бы догоняешь его, а поезд всё быстрее и быстрее. Были у нас шансы зацепиться, но, к сожалению, не получилось. Где-то подвели травмы. Но не всё безнадёжно, по сравнению с прошлым сезоном есть определённый шаг вперёд. Я тоже не волшебник, что пришёл и сразу выиграл Кубок Гагарина с «Северсталью». Всегда надо с чего-то начинать. Я считаю, что наш тренерский штаб работал в правильном направлении», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.