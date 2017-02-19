Микко Койву — седьмой представитель Финляндии, набравший 600 очков на уровне НХЛ

Капитан «Миннесота Уайлд» Микко Койву набрал два (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:2).
33-летний финский хоккеист достиг отметки в 600 (178+422) очков за карьеру. На это у него ушло 820 матчей. Он стал седьмым представителем Финляндии, набравшим 600 очков в НХЛ.
Видео результативных действий Койву:
https://www.nhl.com/video/t-283347640/c-49539303
https://www.nhl.com/video/t-283347640/c-49546403
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