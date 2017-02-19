Р. Ротенберг: в регулярном чемпионате СКА сделал максимум того, что мог

Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХРпрокомментировал выступление петербургских «армейцев» в регулярном чемпионате КХЛ, в котором команда Знарка заняла второе место.«Мы благодарим всех болельщиков и команду за проделанную работу в этом чемпионате. Готовимся к важнейшим матчам сезона. Имеет ли значение, что СКА не выиграл «регулярку»? Команда в каждой игре настроена на победу. Выводов посреди сезона делать не стоит. Мы прошли этот этап.Частично СКА будет готовиться к плей-офф в «Хоккейном городе». Там уже запускается тренажёрный зал, лёд тоже готов.Президент «Витязя» сказал, что вопрос о том, кто будет фаворитом серии, надо задавать СКА? В плей-офф нет фаворитов. Здесь всё начинается с чистого листа. Это отдельный турнир.Рано сейчас давать оценки выступлению команды. Этим будем заниматься позже. Надо поблагодарить всех за семь месяцев работы. Все сделали максимум того, что могли», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.