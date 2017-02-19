Козун: у минского «Динамо» приличный состав, нам попался непростой соперник

Нападающий ярославского «Локомотива», ставший лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, подвёл итоги главного первенства и поделился ожиданиями от плей-офф.«Для нас весь чемпионат получился вполне позитивным, мы реализовали многое из того, что хотели, добились многих локальных успехов. Думаю, болельщикам наша игра тоже в целом нравилась. Мы оставили многих позади себя. Но теперь всё только начинается.Минское «Динамо» — довольно непростой соперник. У них хорошее большинство, хорошее движение. Этот сезон им, бесспорно, удался, но многие могут их недооценивать. Мы давно знали, что они являются одним из наших возможных оппонентов в первом раунде, так что прилежно выполняли свою домашнюю работу. Будут и сюрпризы, от них мы тоже ждём чего-нибудь интересного. Нужно быть готовыми к вызову в каждой игре.Состав у «Динамо» тоже очень приличный. Роб Клинкхаммер и Бен Скривенс ещё совсем недавно были игроками НХЛ – это классные, неуступчивые парни с репутацией. Мэт Эллисон является одним из лучших канадцев уже в КХЛ, очень хитрый игрок, с ним будет непросто. Многие их игроки имеют также международный опыт, думаю, он им пригодится. Но и у нас мастерства и опыта хватит», — сказал Козун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.