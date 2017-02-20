28 сейвов Боброского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде выиграл у «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3.На 3-й минуте Райан Эллис вывел гостей вперёд, а Кевин Фиала в середине второго периода упрочил лидерство «Нэшвилла». В дальнейшем команды обменялись голами Брэндона Саада и Калле Ернкрока, а Оливер Бьёркстранд сделал счёт 2:3.Зак Веренски в начале заключительной трети восстановил равновесие, но избежать поражения команде Сергея Бобровского не удалось. На 50-й минуте Маттиас Экхольм забросил в ворота россиянина шайбу, оказавшуюся победной. Бобровский сделал за встречу 28 сейвов.