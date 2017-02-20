Дубль К. Брауна помог «Торонто» всухую разгромить «Каролину»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Дубль в этом матче оформил Коннор Браун (22-я и 49-я минуты), ещё по голу забили Остон Мэттьюс (30) и Джейк Гардинер (47). Голкипер «Торонто» Кёртис Макэлинни отразил 37 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты, нападающий Никита Сошников — 9 минут.