Буше: в какой-то момент почувствовал, что на скамейке «Оттавы» никого нет

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше высказался о ситуации с травмами ряда ведущих игроков команды.«У нас очень тяжёлый день – сначала мы потеряли Бобби Райана, а затем ещё кучу парней. В какой-то момент я почувствовал, что на скамейке никого нет.Единственное, что пока могу сказать – все это выглядит не очень хорошо. Но мы должны подождать до завтра, чтобы получить точную информацию по каждому из игроков. Прямо сейчас это похоже на катастрофу. Посмотрим, что будет дальше, быть может, все не так плохо. Но я бы был готовым ко всему», – циирует тренера официальный сайт НХЛ.