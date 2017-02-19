Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подал в отставку

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, главный тренер «Сибири»после матча с «Автомобилистом» подал в отставку. При этом принята ли отставка руководством клуба, не сообщается.Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге со счётом 2:1 по буллитам, но не попали в плей-офф, уступив «Куньлуню» по дополнительным показателям.Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трёх сезонов, в двух из которых новосибирский клуб выходил в плей-офф и однажды дошёл до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ. Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.