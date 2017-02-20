Кенневилль: Кейн продолжает становиться лучше

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»высказался о нападающем Патрике Кейне.«Кейн продолжает становиться лучше. После сезона, в котором Патрика признали самым ценным хоккеистом лиги, кажется, что он может ещё прибавить за счёт силы, скорости, креативной игры, он хочет шайбу.У Кейна отличное взаимодействие с Панариным. Их тройка выдающимся образом провела прошлый сезон. О Патрике можно говорить только в превосходном тоне, до такой степени это особенный хоккеист», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.