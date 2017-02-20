Артём Манукян — первый игрок в истории МХЛ, набравший 100 очков в «регулярке»

Нападающий «Омских Ястребов»стал первым игроком в истории Молодёжной хоккейной лиги, набравшим 100 очков в регулярном сезоне. Этой отметки омич достиг 20 февраля в матче с «Кузнецкими Медведями», сделав передачу в первом периоде. В 56 встречах 18-летний «ястреб» забросил 37 шайб и сделал 63 передачи. Ранее никто в лиге не набирал больше 92 очков в регулярном чемпионате.В 46 матчах рекордсмен МХЛ не уходил со льда без набранных очков, при этом больше всего – по пять баллов – он набирал трижды: в домашних играх с «Кузнецкими Медведями», «Мамонтами Югры» и «Тюменским Легионом».