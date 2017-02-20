Кручинин: «Трактор» и «Барыс» — равные команды, стоит ждать серьёзной борьбы

Форвард «Трактора»поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф с «Барысом». Первый матч пройдёт в Челябинске 22 февраля.«В плей-офф уже не бывает удобных или неудобных соперников. «Трактор» и «Барыс» заняли четвёртое и пятое места, что говорит о том, что команды равные. У «Барыса» сильные легионеры, хорошие вратари, поэтому будет серьёзная серия.Я даже не знаю про результативность встреч. Всё-таки регулярный чемпионат это одно, а плей-офф – совсем другое. Насколько я помню, в регулярном чемпионате оба матча получились похожими: гости вели в счёте, а хозяева догоняли. Это опять же говорит о том, что команды равные и стоит ждать серьёзной борьбы», — цитирует Кручинина пресс-служба клуба.