Игрок «Эдмонтона» умышленно ударил российского защитника «Флориды» клюшкой между ног

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.
В концовке встречи хоккеисты «Эдмонтона» начали вести себя грубо. В одном из эпизодов канадский форвард Сэм Кэррик ударил между ног российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова, получив удаление до конца встречи.
Напомним, счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм. Далее последователи четыре безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес, позже ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад (в пустые ворота), установив окончательный счёт встречи.
- 11 июня 2024
-
06:40
-
06:30
-
06:27
-
06:13
-
05:59
-
05:50
-
05:30
-
05:18
-
05:12
-
05:04
-
04:44
-
04:33
-
04:28
-
03:33
-
00:00
- 10 июня 2024
-
23:35
-
23:15
-
22:45
-
22:29
-
21:47
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
18:49
-
18:41
-
18:20
-
17:50
-
17:15
-
16:50
-
16:28