Игрок «Эдмонтона» умышленно ударил российского защитника «Флориды» клюшкой между ног

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.

В концовке встречи хоккеисты «Эдмонтона» начали вести себя грубо. В одном из эпизодов канадский форвард Сэм Кэррик ударил между ног российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова, получив удаление до конца встречи.

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Напомним, счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм. Далее последователи четыре безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес, позже ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад (в пустые ворота), установив окончательный счёт встречи.