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Игрок «Эдмонтона» умышленно ударил российского защитника «Флориды» клюшкой между ног

Игрок «Эдмонтона» умышленно ударил российского защитника «Флориды» клюшкой между ног
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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

В концовке встречи хоккеисты «Эдмонтона» начали вести себя грубо. В одном из эпизодов канадский форвард Сэм Кэррик ударил между ног российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова, получив удаление до конца встречи.

ВИДЕО

Напомним, счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм. Далее последователи четыре безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес, позже ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад (в пустые ворота), установив окончательный счёт встречи.

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