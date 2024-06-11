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Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по необычному показателю

Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по необычному показателю
Коннор Макдэвид
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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Для канадского форварда это очко стало 17-м в нынешнем плей-офф в тех матчах, которые следовали за поражением его команды в предыдущей игре.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

По этому показателю Коннор вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ, сравнявшись с Риком Миддлтоном (17 (4+13) очков в 7 матчах в 1983 году). Рекорд НХЛ принадлежит Дагу Гилмору (20 (4+16) очков в 9 матчах в 1993 году). В активе Макдэвида в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 17 (3+14) очков в 7 таких матчах.

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