Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по необычному показателю

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.
Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Для канадского форварда это очко стало 17-м в нынешнем плей-офф в тех матчах, которые следовали за поражением его команды в предыдущей игре.
По этому показателю Коннор вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ, сравнявшись с Риком Миддлтоном (17 (4+13) очков в 7 матчах в 1983 году). Рекорд НХЛ принадлежит Дагу Гилмору (20 (4+16) очков в 9 матчах в 1993 году). В активе Макдэвида в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 17 (3+14) очков в 7 таких матчах.
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