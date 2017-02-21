Мартемьянов: «Амур» сделает всё, чтобы сохранить костяк и точечно усилиться

Главный тренер «Амура»подвёл итоги сезона. Хабаровская команда не попала в плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата одержала 9 побед в 12 матчах. Специалист продолжит тренировать команду и в следующем сезоне.«В команде состоялся большой разговор. Обе стороны — и руководство, и тренерский штаб — выразили желание продолжить сотрудничество. Одна вакансия в нашем штабе ещё остается, так что с этой кандидатурой будем определяться. Меня удивляет, почему пресса зацепилась именно за матч в Новосибирске. Ведь в январе и феврале мы побеждали и более рейтинговые клубы — например, «Авангард», «Локомотив», Минск, «Йокерит». Так что успех в Новосибирске не был чем-то из ряда вон выходящим… В такой лиге, как КХЛ, не мотивированных соперников не бывает — или, по крайней мере, быть не должно. В этом и заключается профессиональный подход.Дальневосточный болельщик — особенный. Очень позитивный, надёжный, доброжелательный, что февральские матчи только подтвердили. На Урале, где я родился, хоккейный народ, конечно, более требовательный, где-то даже колючий. Мне очень дороги оба региона — и родной Екатеринбург, и Хабаровск.С вице-президентом клуба уже сверили наши оценки, практически по всем хоккеистам они совпали. Летом руководством будет сделано всё возможное, чтобы сохранить костяк команды и точечно усилиться. Если говорить о лидерах, то вратарь Метсола остаётся, выражают желание продолжать играть за «Амур» Загорна, Кондратьев, Коларж, ещё год действует контракт у Атюшова. Очень амбициозны наши молодые ребята, так что с надеждой смотрим в следующий сезон.План предсезонной подготовки? Всё зависит от глобального — от того, дома или в гостях начнём следующий чемпионат. Если в гостях, то, скорее всего, определённые этапы сборов мы должны будем провести на Западе. Если дома, то сможем работать в Хабаровске и в нашем дальневосточном регионе. Надеемся, что это межсезонье пройдёт в штатном режиме и интересы дальневосточных команд будут учтены», — цитирует тренера Russia-Hockey.