Скопинцев: плей-офф – это война характеров, «Динамо» готово к борьбе

Тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от серии с «Торпедо».«Начинается самая интересная часть хоккейного сезона. Плей-офф – это война характеров. Мы готовы к борьбе. Нам было всё равно, на какого соперника попадать. Все сильные, надо уметь биться с каждым.«Торпедо» – команда боевая, неуступчивая. В «регулярке» мы один раз брали над нижегородцами верх и однажды потерпели поражение. Но игры плей-офф – это совсем другое. В любой момент всё может перевернуться. Здесь каждый матч – отдельная история. Один и тот же противник, одно и то же лицо, которое ты будешь видеть как минимум на протяжении четырёх игр.Был перерыв, после которого входить в ритм сложно. Но мы всё равно выигрывали, в третьем периоде перехватывали инициативу, соперника дожимали. Как раз проявляли характер. Радует то, что в нужный момент ребята могут добавить.Ветераны держат свой уровень. Надо отдать им должное. Они прошли через многое, молодые игроки у них учатся, подтягиваются. Преемственность поколений в «Динамо» существовала всегда. Это примечательно. Ещё хотелось бы сказать о наших болельщиках, которые с любимой командой постоянно. Никогда не отворачиваются, а стараются помочь. Динамовский зритель – самый требовательный и понимающий. Конечно, мы хотим, чтобы трибуны были забиты до отказа. Поддержка необходима», – цитирует тренера официальный сайт бело-голубых.