Губарев: «Трактору» пока не хватает ресурсов для создания службы скаутов

Генеральный менеджер «Трактора»рассказал о работе с молодыми хоккеистами.«Служба скаутов? Разговоры идут уже пару лет, но пока не хватает ресурсов. Хотя скаутские отчёты нам бы очень помогли. Три года назад ко мне приехал человек с толстенными досье на ребят, выступающих за океаном, – Зиновьева, Сергеева и Микуловича. Открываешь профайл и сразу понимаешь, как парень играет и живёт, когда у него спад и подъём, прогрессирует он или нет. Но такие исследования приличных денег стоят.С родителями Абрамова мы общались три-четыре раза – нет, и все! Папе Тренина я тоже говорил, что парень как лимитчик будет в составе стопроцентно, получит игровое время. Увы, всё бесполезно!Статистику не обманешь – из низших лиг в НХЛ пробиваются единицы. В Канаде своих талантов полно: все грызут лёд, бьются, дерутся. Нужно быть на голову сильнее остальных, чтобы пробиться. Из нашей системы сейчас собирается уезжать 16-летний защитник Никита Охотюк. Уже и с папой поговорили – ни в какую. Всех манит Северная Америка, как будто там мёдом намазано. На самом деле это не так. Моё мнение: нужно поиграть пару лет здесь, возмужать, а уже потом ехать. Женя Кузнецов, например, так поступил и сейчас звёздочка «Вашингтона».Барахтаться в низших лигах – сомнительная история. Парней там банально съедают. Посмотрите на историю Ильи Зиновьева, который затухал в Канаде. Мне по нему агент сказал, что если человека не вернуть в Россию, то он через год с хоккеем закончит. Илья к совету прислушался и сейчас прогрессирует в КХЛ», – цитирует Губарева официальный сайт клуба.