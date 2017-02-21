Горовиков: я не старик Хоттабыч, от моей бороды помощи не дождёшься

Форвард московского «Динамо»подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда заняла третье место в Западной конференции.«Не получилось гладко сыграть, взять ту планку, к которой мы приучили и себя, и болельщиков. Начала команда неплохо, показала хороший старт. А вот потом у нас приключилась обидная осечка. На протяжении длительного времени «Динамо» не удавалось найти свою игру. Мы упустили много очков. Но команда сумела пройти через всё это, вернуться на свои позиции. Уже с декабря прошлого года мы стали показывать тот хоккей, который от нас все и ждали.Бреюсь в плей-офф? Я же не старик Хоттабыч. Знаю, что от моей бороды помощи не дождёшься. Поэтому можно смело её брить», – цитирует игрока официальный сайт клуба.