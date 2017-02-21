Скотт: драки в концовке — это обычный хоккей для плей-офф

Нападающий ЦСКАрассказал о своих ощущениях после первого матча четвертьфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом», в котором «армейцы» победили со счётом 4:2.«Первая игра в серии, первая победа. Мы будем рады продолжить это. Драки в концовке встречи? Это обычный хоккей для плей-офф. Иногда ты можешь взвинтиться эмоционально, но это нормально, это плей-офф. Думаю, что вторая игра будет такой же интенсивной. В моменте с моим голом я закрыл глаза, опустил голову и бросил по воротам.В плей-офф КХЛ идёт очень интенсивная игра. Встречаются две серьёзные команды. Очень классно принимать участие в таких играх. Мы движемся от матча к матчу», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.