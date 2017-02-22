Уилер: Троубу дисквалифицировали, а Малкина — нет. Это вызывает много вопросов

Нападающий «Виннипег Джетс»обвинил НХЛ в наличии двойных стандартов для простых и звёздных игроков. Он сравнил силовой приём, который против него применил, с ударом в голову, который нанёс. Троуба получил дисквалификацию на два матча, Малкин был наказан двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой.«Мы чувствуем, что департамент безопасности игроков только наполовину прав. Хит Троубы — из разряда тех, которые они пытаются исключить из хоккея. Он габаритный, сильный игрок и не рассчитал силу своего удара. Это часть хоккея. Ты не хочешь, чтобы кто-то получил травму, и сочувствуешь, если кого-то вырубили. Троуба заслужил это наказание.Если бы после силового приёма Евгения Малкина я пропустил несколько игр, это заставило бы НХЛ принять к нему меры? Тут большой простор для интерпретаций. Я бы хотел, чтобы лига поступала последовательно. Брайан Литтл сломал спину в прошлом сезоне после хита Антона Строльмана, которого не наказали. А нас наказывают всегда. Я бы хотел, чтобы таким парням, как Малкин, хотя бы назначили дисциплинарные слушания. Он оторвал ноги ото льда и ударил меня в голову. У меня не было шайбы, и я не видел, что он на меня летит. Всё, что я почувствовал, — это то, как у меня дёрнулась голова. Зачем он вообще меня бил? Это никак не влияло на игру. Можно принять тот факт, что игрока нашей команды дисквалифицировали, но только тогда, когда со всеми поступают одинаково. Решения, принятые НХЛ за последнюю неделю, вызывают много вопросов. Если бы это я ударил Малкина, это был бы грязный приём. И я бы это знал. Многие ребята говорят, что решение зависит от статуса игрока. Но я надеюсь, что это не так», — цитирует Уилера Sportsnet.