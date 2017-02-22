Лайне 4-й после Овечкина, Кросби и Скиннера новичок, забивший не менее 30 голов

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) оформил дубль и был признан третьей звездой матча.
18-летний финн стал четвёртым за последние 20 лет после Александра Овечкина, Сидни Кросби и Джеффа Скиннера игроком, забросившим не менее 30 шайб в первом же сезоне после драфта.
Кроме того, Лайне побил рекорд «Виннипега»/«Атланты» по голам за сезон среди новичков, обогнав Илью Ковальчука, который в чемпионате-2001/02 забросил 29 шайб. В 55 матчах текущего сезона Лайне набрал 54 (30+24) очка и вернулся на первое место в гонке снайперов среди новичков.