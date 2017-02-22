Бадюков: лёгкой прогулкой серия с «Адмиралом» для «Авангарда» не будет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» — «Адмирал». Первый матч пройдёт 22 февраля. Начало — 16:00 мск.«Лёгкой прогулкой серия с «Адмиралом» для Омска точно не будет. Проблемы у «Авангарда» могут возникнуть и в первых матчах. Подопечные Канарейкина любят и умеют играть вторым номером, хоть в команде есть и исполнители. При той игре, которую «Авангард» демонстрирует на выезде, эти исполнители имеют возможности, дома же омской команде выступать сложнее — приходится идти вперёд, раскрываться, играть первым номером. «Адмирал» не так давно играл с «Авангардом» и победил. Матч во Владивостоке на маленькой площадке может быть очень тяжёлым для гостей. Думаю, одно поражение у «Авангарда» в серии точно будет», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».