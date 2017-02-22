Ялонен: ситуация с судейством не изменится и во второй игре серии с ЦСКА

Главный тренер «Йокерита»прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и объяснил своё недовольство судейством.«Наш гол на первой минуте не был засчитан ошибочно, это был чистый гол. Как я сказал, меня разочаровало судейство в этом матче. К сожалению, думаю, что ситуация не изменится и во второй игре.Недоволен выходом игрока ЦСКА Павла Карнаухова на последней минуте матча для того, чтобы подраться. Видимо, за этим он и был включён в заявку. В целом же для меня после первой игры очевидно, что «Йокериту» по силам выиграть четыре матча», – цитирует тренера «Р-Спорт».