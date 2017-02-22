Кожевников: Ялонену надо обижаться на себя, а не на судейство

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о первой игре четвертьфинальной серии Западной конференции между ЦСКА и «Йокеритом», которая завершилась победой москвичей со счётом 4:2.«Драки были. Я не знаю, почему Ялонен жаловался на арбитров. Думаю, что в плане судейства игра равная была. Финны тоже провоцировали здорово. И в том году с их стороны было много провокаций. Ялонену надо обижаться на себя, а не на судейство.Трудно сказать, были ли шансы у Заполски на то, чтобы отразить бросок, приведший к третьему голу ЦСКА. Тут уж как повезёт. Шанс всегда есть. Был момент в игре «Динамо» и «Торпедо», когда было уже некуда деваться, но вратарь там чудо сотворил. Киселевич забил два гола? Давайте посмотрим всю серию. Если он продолжит так забивать, значит, будем о нём говорить. Ну, забил два гола, но играет-то команда.Будет ли вторая встреча определяющей в серии? Каждая игра — определяющая. Надо выиграть четыре матча», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.