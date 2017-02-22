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«Барыс» представил проморолик к сезону
22 февраля 2017, среда. 15:43.
Хоккей
«Барыс» представил очередной проморолик к сезону: астанинская команда в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Ролик представлен на официальном сайте клуба.
>>> Старт плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и другие хозяева победят
Видео доступно на
официальном канале клуба на Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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