Казаков: «Адмирал» играл строго, но нам не удалось забить второй гол

Нападающий «Адмирала»прокомментировал поражение (1:2 ОТ) от «Авангарда» в первом матче серии плей-офф.«Конечно, такие матчи – это тяжело. Но это война, мы бьёмся. Надо перебарывать себя. Удаления у нас отнимали силы. В меньшинстве у «Адмирала» играют одни и те же. То, что удавалось выстоять, давало эмоциональный всплеск, но лучше не удаляться.Нам не получилось забить второй гол. «Адмирал» играл строго, порой даже очень строго. Всё делали так, как нас просили. Андриевский попросил забыть этот матч и двигаться дальше. «Авангард» победил, но завтра будет новый день.Это плей-офф, здесь на любую команду особый настрой. Не только на «Авангард». Мне, конечно, приятно играть при родных и друзьях. Они за меня болеют», — передаёт слова Казакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.