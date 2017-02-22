Е. Медведев: в плей-офф любой соперник преображается

Защитник «Авангарда»прокомментировал победу (2:1 ОТ) над «Адмиралом» в первом матче серии плей-офф.«Это был не самый длинный матч в карьере, когда играл за Казань, был матч подлиннее. У кого есть опыт, тот знает, как играть такие матчи. В овертаймах были короткие смены по 20-25 секунд, старались выпускать свежих игроков. Судя по игре, нам не везло, было столько штанг, нереализованных моментов. Здорово, что проявили характер и додавили. В первом и втором периодах сознательно отдали инициативу, а в третьем добавили. Такое было тренерское задание. Добавить нужно в реализации и забивать моменты. Самое главное сейчас — восстановиться и выспаться. „Адмирал“ приехал злым и колючим? Это плей-офф, здесь все преображаются», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.