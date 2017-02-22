Занковец: «Барыс» хорошо провёл первый период и сумел воспользоваться моментами

Главный тренер астанинского «Барыса»поделился впечатлениями после победы над челябинским «Трактором» (5:2) в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.«Мы смогли воспользоваться теми моментами, которые у нас были. Очень хорошо провели первый период, но второй и третий периоды остались за «Трактором». Хорошо, что мы сумели выстоять и довести этот матч до победы. Соперник чаще удалялся? Сегодня мы два периода, так скажем, были без удалений, а в третьем на фоне усталости у нас тоже пошли удаления», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.