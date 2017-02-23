Охтамаа: не думаю о голах, стараюсь выполнять свою работу в обороне

Защитник казанского «Ак Барса»поделился впечатлениями после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1), где он забросил победную шайбу на последней секунде встречи.«В концовке была хорошая атака, которая должна была стать последней. Мы боролись за шайбу, я пытался протолкнуть её в ворота, и мы забили.«Салават Юлаев» — хорошая команда. Была только первая игра, серия продолжается.Я забросил три шайбы в последних четырёх играх? Не думаю об этом. Стараюсь выполнять свою работу — хорошо обороняться», — цитирует Охтамаа официальный сайт клуба.