Назаров: постараемся сохранить Столярова и Кареева, Квартальнов остаётся

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги прошедшего сезона и рассказал о новой трансферной политике клуба.«После ухода из «Барыса» и сборной Казахстана мы с тренерским штабом сперва отдохнули, нужно было перезагрузиться, над многим подумать. Затем поступило предложение из Нижнекамска. Команда была на 14-м месте. Приступили к работе, создали новый тренерский штаб. На мой взгляд, работа прошла удовлетворительно. За 35 игр мы набрали 52 очка. Это почти 50%. То бишь пятое-шестое место. Но слишком многое было упущено на старте, поэтому в концовке не успели добраться до плей-офф.Безусловно, было очень жалко прекращать сотрудничество с рядом ведущих игроков. Желаю всем им в дальнейшем удачной хоккейной карьеры. Я со всеми поговорил, всех поблагодарил за работу. Но хоккей – это бизнес. Парни это понимают. Сегодня так, а завтра будет по-другому — такова жизнь. Благо у нас есть «Реактор», который идёт в лидерах Восточной конференции МХЛ.В команде настроены бороться и биться. Всё равно определённый бюджет остался. Постараемся сохранить нашего капитана Геннадия Столярова, Рикарда Йюнге, Дэна Секстона. У Жильбера Брюле действующий контракт. Работаем на трансферном рынке, просматриваем варианты. Безусловно, попытаемся сохранить Кареева. Верю в Никиту Квартальнова, с ним мы продолжаем сотрудничество, он остаётся», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.Полное интервью с Андреем Назаровым читайте на «Чемпионате» сегодня