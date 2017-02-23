Светлов: «Салават» в очередной раз сгубила секундная расхлябанность

Олимпийский чемпион, известный тренерподелился мнением о прошедших первых матчах плей-офф в Восточной конференции. «Барыс» уверенно обыграл «Трактор» (5:2), «Авангард» в третьем овертайме одолел «Адмирал» (2:1 ОТ), а «Салават Юлаев» на последней секунде уступил «Ак Барсу» (1:2).«Барыс» в этом плей-офф сумел включиться быстрее всех, что, учитывая большую североамериканскую колонию и отсутствие лимита на легионеров, вполне логично. Думаю, на длинной дистанции Челябинск ещё добавит и попытается закрыть звено Бойда. Хотя повод для беспокойства у болельщиков «Трактора» есть — всё-таки в новом году челябинцы играют натужно, особенно в нападении.У Омска возникали те же проблемы, что и у «Трактора», — команда не ярко провела финиш чемпионата, испытывала проблемы в атаке. Кроме того, «Авангард» весь сезон мучается с большинством. На старте кубковой серии мало что изменилось, причём большинство у Омска вообще не сработало. С другой стороны, Омск добился самого главного — результата. Стратегия «ястребов» понятна — в идеале они намерены слетать на Дальний Восток только один раз, то есть уложиться в четыре-пять матчей. А для этого в Омске нужно показывать 100-процентный результат.Сведберга у нас принято ругать, но, на мой взгляд, здесь мы применяем несколько упрощённый и поверхностный подход. Давайте посмотрим глубже: стабильная оборонительная игра в «Салавате» пока не налажена. Так что не нужно переводить все стрелки на вратаря. Тем более что в первом матче с «Ак Барсом» он отработал неплохо. А Уфу в очередной раз сгубила секундная расхлябанность. Помнится, в прошлом сезоне в Астане «Салават» пропустил решающий гол с финальной сиреной, эта же история повторилась вчера в Казани", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.