Петтерссон может пропустить второй матч с «Локомотивом» из-за травмы головы

Нападающий минского «Динамо», скорее всего, не сможет принять участие во втором матче четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом», который состоится 23 февраля в Ярославле (0-1 в серии).На официальном сайте минского клуба сообщается, что у шведского форварда подозрение на сотрясение мозга. Получено оно было в первом матче серии после силового приёма нападающего «Локомотива» Александра Полунина.